Mulher é presa após esfaquear marido em Felixlândia em meio a alegações de abuso

Uma mulher de 46 anos foi detida em Felixlândia na última terça-feira (24) depois de esfaquear seu marido. A prisão ocorreu após a mulher relatar à Polícia Militar que atacou o companheiro em autodefesa, alegando ter sido vítima de agressões e mantida em cárcere privado por ele.

Foto: Reprodução/ Instagram

De acordo com informações da PM, a mulher foi encontrada trancada em sua residência na companhia de seus dois filhos menores de idade. Ela informou que seu marido, após ser ferido, foi levado às pressas ao hospital.

Diante do relato da mulher sobre a violência que havia sofrido nas mãos do marido, as autoridades a conduziram ao mesmo hospital onde o homem estava internado, a fim de realizar um exame de corpo de delito. No entanto, conforme informações da PM, o marido, um homem de 56 anos, evadiu-se do local ao tomar conhecimento da presença da equipe policial, escapando sem passar pelo devido procedimento médico para tratar o ferimento causado pela faca e sem receber alta médica.

Na delegacia, a mulher reafirmou que o motivo de seu ataque foi o fato de que o marido a mantinha cativa juntamente com os filhos durante vários dias, afirmando ser vítima de abuso físico e psicológico. Ela detalhou que sofreu agressões físicas, incluindo socos, chutes e tapas.

A polícia continua em rastreamentos a fim de localizar o homem.

Da redação