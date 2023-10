Jovens são assaltados enquanto esperavam veículo de aplicativo em Sete Lagoas

Na noite de terça-feira, 24, um assalto a mão armada deixou duas vítimas em estado de choque em Sete Lagoas. Os jovens, que aguardavam um veículo de aplicativo na rua Maestro Paizinho, no bairro Chácara do Paiva, foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta Honda preta, ambos vestindo bermudas. O condutor da motocicleta estava com uma blusa escura, enquanto o passageiro usava uma camisa de manga curta.

Foto: Ilustrativa/PMMG

O passageiro da motocicleta se aproximou rapidamente das vítimas e, de forma ameaçadora, exigiu que entregassem seus pertences, resultando na entrega de seus aparelhos celulares. Após obter os objetos, os criminosos fugiram na motocicleta em direção à Avenida Doutor Renato Azeredo, desaparecendo na escuridão da noite.

As vítimas, abaladas pelo ocorrido, imediatamente dirigiram-se ao Posto Policial mais próximo na esperança de relatar o incidente às autoridades. Eles tinham a expectativa de que a Polícia Militar pudesse rastrear os dispositivos roubados e identificar os responsáveis.

As informações do assalto foram repassadas às autoridades via rede de rádio para auxiliar na localização dos criminosos e na recuperação dos aparelhos roubados. No entanto, apesar das tentativas de rastreamento, as equipes de serviço não obtiveram sucesso na captura dos assaltantes.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Da redação com Por Dentro de Tudo