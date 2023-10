Homem tem veículo bloqueado e é morto no bairro Dona Clara em BH

Na noite dessa quarta-feira dia 25 de outubro, um homem de 29 anos perdeu a vida em Belo Horizonte, na região da Pampulha, no bairro Dona Clara, depois que seu carro foi bloqueado por dois indivíduos. Já em 26 de março, sete meses antes, ele havia sido alvo de um tiroteio no bairro Suzana. Há suspeitas de que os mesmos suspeitos, com idades de 25 e 29 anos, tenham cometido o crime recente.

Imagem de arquivo

O homem estava dirigindo um Fiat Uno e entrou em uma rua sem saída. Ao tentar fazer um retorno, foi bloqueado por dois suspeitos em um Honda Fit. Um dos suspeitos saiu do veículo e iniciou uma discussão com a vítima, antes de disparar vários tiros em direção ao carro e fugir do local.

A equipe do Samu foi chamada ao local, e os profissionais médicos confirmaram o óbito. A perícia identificou múltiplos ferimentos por arma de fogo no tórax e no braço direito do homem. O veículo e os pertences da vítima foram deixados sob os cuidados de seu cunhado.

As autoridades policiais realizaram buscas pelos suspeitos, porém, não conseguiram localizá-los. O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia de Homicídios de Venda Nova.

Da Redação com O Tempo