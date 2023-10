Homem é assaltado em plena luz do dia no centro de Pedro Leopoldo

Na tarde de quarta-feira, 25 de outubro de 2023, um cidadão foi alvo de um assalto nas proximidades da Rua Antônio Elias, localizada no centro da cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou ter sido abordada por dois indivíduos enquanto se deslocava pela região. Os suspeitos estavam vestidos com uniformes que simulavam ser de uma empresa, usando camisas de manga longa verdes, calças jeans, botinas e capacetes de cor preta. O passageiro da motocicleta carregava consigo uma bolsa escura no ombro.

Imagem ilustrativa

A abordagem ocorreu nas proximidades do Centro de Pedro Leopoldo. Os assaltantes estavam a bordo de uma motocicleta da marca/modelo CG 125 ou 160, na cor preta. O passageiro da motocicleta, portando uma pistola preta, coagiu a vítima a entregar seu celular, fazendo ameaças verbais durante a ação criminosa. Após a apropriação do aparelho celular, os assaltantes empreenderam fuga em alta velocidade em direção ao centro da cidade de Pedro Leopoldo, tornando mais desafiadora a tarefa de identificá-los e capturá-los.

Apesar das buscas realizadas, nenhum suspeito foi detido.

Da Redação com Por dentro de tudo