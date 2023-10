Pratos de jantar saqueados após acidente na BR-381 são recuperados em Minas

Uma parte da carga que havia sido saqueada após um acidente envolvendo uma carreta carregada com "utensílios diversos" na BR-381, conhecida como Fernão Dias, foi recuperada na manhã desta quinta-feira, 26 de outubro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PRF apreendeu um veículo que estava sendo usado para transportar 14 caixas de jogos de pratos, parte da carga saqueada.

Imagem: O Tempo

O acidente ocorreu na mesma manhã, nas proximidades do km 707 da rodovia, na cidade de Lavras, localizada no Sul de Minas. A concessionária Arteris, responsável pela administração desse trecho da rodovia, acionou a polícia após seus funcionários testemunharem pessoas saqueando parte da carga envolvida no acidente.

Quando a PRF chegou ao local, os policiais localizaram o veículo Chevrolet Prisma, onde as caixas com os jogos de pratos estavam armazenadas. Ao perceber a aproximação dos agentes, o motorista, um homem de cerca de 25 a 30 anos, fugiu para um matagal e conseguiu escapar.

Conforme informações da PRF, a carga foi restituída ao motorista, enquanto o veículo usado no saque foi encaminhado à Polícia Civil da cidade, que ficará responsável pela investigação do delito.

Da Redação com O tempo