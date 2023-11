Motorista de aplicativo é morto em assalto na MG-424

No final da tarde de sábado (28), um motorista de aplicativo de 52 anos, identificado como Alessandro de Araújo e residente em Belo Horizonte, foi morto em um assalto à beira da MG-424, na cidade de Confins.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem vida no chão. As autoridades responsáveis pelo caso tiveram acesso às imagens das câmeras de vigilância instaladas nas proximidades, que registraram dois suspeitos do crime se aproximando do local.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, no momento do assalto, uma fila de veículos estava formada próxima à entrada do parque, composta por motoristas que aguardavam passageiros. Os criminosos abordaram o motorista e conseguiram fugir no veículo da vítima, um Ônix branco com a placa RFM3I09, seguindo em direção a Belo Horizonte.

As autoridades estão atualmente em busca dos autores do crime, utilizando a placa do veículo e as imagens dos suspeitos como pistas cruciais para a investigação. O perito realizou os procedimentos padrão e coletou o telefone da vítima como parte da investigação, enquanto o rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Da redação