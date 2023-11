Polícia prende suspeitos de matarem motorista de aplicativo na MG 424

Foram detidos nesse domingo (29) em Matozinhos e em Curvelo, os suspeitos de matarem o motorista de aplicativo Alessandro de Araújo (52 anos). A namorada do segundo investigado também foi preso por facilitar a fuga.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo levantamentos da polícia, um dos suspeitos pelo crime é foragido da Justiça e é membro do PCC. A Polícia continua as buscas para localizar a arma usada na ocorrência e, também, o carro modelo Onix que foi levado pela dupla. O homem deixa duas filhas e um neto. O corpo de Alessandro foi velado no domingo (29) no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Avelar de Araújo, irmão do motorista de aplicativo que morreu após ser baleado em assalto, disse que espera que a justiça seja feita. Alessandro de Araújo, que comprou o veículo para trabalhar há dois dias, estreou o carro novo no sábado (28), quando foi abordado por dois homens perto de um clube na MG-424, em São José da Lapa, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A principal suspeita é de que ele tenha reagido.

"No dia anterior, ele me ligou e falou que tinha vendido o veículo dele - que era bastante usado - e que iria comprar um carro mais novo. Ele estava muito feliz, porque estava aguardando o financiamento do banco. Tive na casa da minha mãe no dia 25, porque ele mora com ela. Quase 18h da tarde liberou [o financiamento]. Aí, ele desceu comigo, foi tomar cerveja com meu pai para comemorar”, conta Avelar, que trabalhou durante 30 anos como sargento.

Alessandro de Araújo morreu após ser baleado no rosto em São José da Lapa, na região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde de sábado (28). A princípio, ele teria reagido ao assalto.

O crime ocorreu próximo a um clube, que fica às margens da MG-424, enquanto o motorista aguardava ser acionado para uma corrida. Após ser baleado, Alessandro de Araújo chegou a cambalear por alguns metros até cair e morrer no local.

