Operação policial em Sete Lagoas resulta na prisão de foragido da justiça

Na madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 02 horas, a Polícia Militar obteve sucesso na captura de um foragido da justiça, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades. O indivíduo em questão possuía um extenso histórico criminal, com ênfase em crimes de roubo.

Foto: Reprodução/ Internet

As autoridades policiais receberam informações cruciais sobre a localização do foragido, o que desencadeou uma diligência para capturá-lo. A operação ocorreu na Avenida Lucas Rodrigo Reis Oliveira, no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas, e destacou a eficácia da corporação na manutenção da segurança nas vias públicas.

O motivo da busca pelo foragido era um mandado de prisão pendente devido a crimes de roubo. Após a captura, o homem foi encaminhado para o Presídio, onde permanecerá à disposição da justiça.

Da redação com 25ºBPM