Empresa é arrombada e tem objetos furtados na BR-040 em Sete Lagoas

Uma empresa localizada na BR-040, no km 456, em Sete Lagoas, foi alvo de um arrombamento e furto na madrugada deste domingo, dia 29. O incidente ocorreu quando o responsável pelo estabelecimento compareceu ao local para cuidar do cão encarregado de proteger a empresa.

Foto: Reprodução/ Internet

No local, o responsável notou que a concertina de segurança havia sido violada e uma janela fora arrombada. Além disso, as instalações elétricas e as câmeras do circuito interno foram danificadas. Como resultado desse ato criminoso, diversos itens foram furtados, incluindo um paquímetro, um esmeril, uma pasta contendo cachimbos, fiação de cobre, ferramentas e chaves de oficina.

Até o momento, não houve prisões relacionadas ao incidente. As autoridades competentes estão investigando o caso para identificar os responsáveis pelo arrombamento e furto na empresa.

Da redação