Golpe do falso investimento: moradora de Inhaúma perde R$ 2 mil

Nas últimas semanas, o SeteLagoas.com.br relatou diversos golpes que acometeram cidadãos de Sete Lagoas e região. Desta vez, uma moradora de Inhaúma relatou que perdeu mais de R$ 2 mil em um golpe do falso investimento, que consiste em realizar tarefas para acumular dinheiro, mas, com um aporte para participar do programa.



Ela recebeu uma mensagem na última quarta-feira (25) no WhatsApp, sendo convidada a participar de um "grupo de investimentos" em outro mensageiro, o Telegram. Lá ela teria que ver anúncios e lhe foi prometido um retorno maior do investimento que ela depositaria. A vítima fez duas transferências, nos valores de R$ 570 e R$ 1.538,00.

Apesar de realizar o trato, ela não conseguiu reaver o dinheiro, enquanto os golpistas diziam que ela precisava investir mais para então receber o combinado. Ela foi até uma delegacia da cidade e fez boletim de ocorrência.

