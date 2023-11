Uma aluna de uma escola municipal de Jequitibá teve que ser hospitalizada na última quinta-feira (26) após ingerir maconha - uma colega, de 14 anos, repassou a droga para ela. A autora foi apreendida.

Foto: Google Street View / ilustração

As menores estudam na Escola Municipal Loursimar Palhares. A adolescente relatou que a colega, que tem 13 anos, lhe pediu por diversas vezes o entorpecente. Ela relatou que já foi usuária, mas que teria parado com o vício há cerca de seis meses. A menina relatou que comprou a maconha com um indivíduo, que não foi encontrado.

A Polícia Militar foi até a casa da autora, e após busca, foi encontrado em seu guarda-roupa, uma munição com espoleta percutida, mas sem ser usada. Ela foi levada para a delegacia.

Da redação