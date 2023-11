Jovens fogem de centro socioeducativo após visita de familiares em MG

Dois jovens, com idades de 17 e 19 anos, escaparam do centro socioeducativo de Divinópolis, situado na região Centro-Oeste de Minas Gerais, logo após a visita de seus familiares. Eles saíram do estabelecimento no último domingo, dia 29 de outubro. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que os indivíduos foram localizados no mesmo dia pela Polícia Militar (PM). Contudo, a maneira pela qual eles conseguiram sair do local não foi esclarecida pela pasta.

Imagem de arquivo

Em virtude do incidente, os rapazes enfrentarão possíveis sanções administrativas impostas pelo Conselho Disciplinar da instituição. A Sejusp destacou que "a direção do centro socioeducativo iniciou um procedimento interno para investigar administrativamente o ocorrido", conforme anunciado no comunicado oficial.

Da Redação com O Tempo