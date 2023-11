Polícia prende autor por tráfico de drogas e posse ilegal de arma no Verde Vale em Sete Lagoas

Ontem dia 31 de outubro, por volta das 20h, as equipes policiais foram alertadas sobre atividades intensas de tráfico de drogas na região da Rua Walter de Almeida Jardim, no bairro Verde Vale, causando perturbações aos moradores locais. Respondendo ao chamado, as equipes se deslocaram para investigar a situação.

Imagem: 25°BPM

Após chegar ao local com uma estratégia tática, as autoridades conseguiram efetuar a prisão de um indivíduo. Além disso apreenderam substâncias ilícitas e uma arma de fogo.

Os itens apreendidos incluíram um indivíduo detido, um revólver calibre 38, cinco munições calibre 38, duas barras de maconha, duas porções de maconha, duas pedras brutas de crack, oito pinos de cocaína, duas balanças de precisão e R$ 12,00 em espécie. Destaca-se que o indivíduo detido possui antecedentes criminais anteriores relacionados ao tráfico de drogas.

Da Redação com 25°BPM