Polícia prende autores de tentativa de furto no Jardim Arizona, em Sete Lagoas; eles também atuavam na região metropolitana de BH

Na última terça-feir (31/10), durante patrulhamento no bairro Jardim Arizona, as equipes policiais do 25º Batalhão da PM abordaram dois indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo. Após busca minuciosa, foi constatado que o veículo era relacionado a um crime e apresentava sinais de clonagem, além de terem sido encontradas diversas ferramentas utilizadas para arrombamentos.

Imagem: 25°BPM

Considerando que os suspeitos eram originários da cidade de Belo Horizonte, as equipes policiais se deslocaram até a capital e coordenaram uma operação conjunta com os policiais do 22° BPM.

Durante essa operação, foram realizadas incursões nos aglomerados do Alto Vera Cruz e Taquaril para localizar produtos provenientes de furtos. No imóvel de um dos suspeitos foram recuperados alguns itens furtados.

O desfecho da operação incluiu prisão de dois indivíduos e recuperação de um veículo, cinco relógios, várias joias, um montante de R$700,00 em espécie e um tablet.

Da Redação com 25°BPM