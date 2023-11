Ladrão rouba moto de casal de namorados em Sete Lagoas e justifica 'acerto de contas' com desafeto

Um casal de namorados tiveram o infortúnio de serem assaltados na segunda-feira (30) no bairro Catarina, em Sete Lagoas. A moto onde estavam, uma Honda CG 125 Fan de cor vermelha, foi levada por um ladrão, que ainda não foi encontrada.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

As vítimas estavam sentadas em um banco na orla da Lagoa da Catarina, e deixaram o veículo estacionado do outro lado na rua. O ladrão, que estava em uma bicicleta, se aproximou e perguntou a eles sobre de quem era a moto; quando o jovem disse que era dele, o autor anunciou o assalto, indicando que estava armado.

A jusitificativa do criminoso é que ele queria a moto para um acerto de contas com um desafeto e que retornaria com a moto no mesmo local.

A motocicleta tem a placa de identificação HLM 2510. Informações sobre o veículo e o paradeiro do criminoso podem ser repassadas ao 190.

Da redação