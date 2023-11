PM prende assaltantes e recupera produtos roubados após perseguição na MG-424

Na noite de terça-feira, 31, o bairro Dom Pedro, em São José da Lapa, foi palco de uma operação policial de destaque após um chamado de roubo. Dois indivíduos, um deles armado, cometeram um assalto próximo à Policlínica da cidade, resultando no roubo de dois telefones celulares, uma pochete contendo cartões e documentos pessoais, além da chave do veículo da vítima.

Foto: Reprodução/PMMG

Segundo o relato da vítima, os suspeitos fugiram do local em um Fiat Uno prata. As autoridades responderam rapidamente, montando uma operação policial de cerco, bloqueio e interceptação, otimizando os recursos disponíveis. Uma viatura do Comando Tático avistou o veículo dos suspeitos na Rodovia MG-424, trafegando em alta velocidade, na altura do km 01, em direção a Belo Horizonte, dando início a uma perseguição policial.

A polícia usou dispositivos luminosos e sonoros para dar ordem de parada aos criminosos, que tentaram escapar a uma velocidade de aproximadamente 160 km/h. No entanto, a equipe policial conseguiu alcançá-los e efetuar a abordagem.

Durante a abordagem, foram encontrados alguns dos pertences da vítima no veículo. O veículo utilizado no crime foi removido ao pátio de apreensão de veículos de Vespasiano.

Os quatro indivíduos que ocupavam o veículo foram detidos e apresentados às autoridades policiais, juntamente com os materiais apreendidos, para fins de procedimento legal.

Da redação com Por Dentro de Tudo