Pitbull é morto a tiro por PC aposentado em Sete Lagoas nesta quarta

Um policial civil aposentado atirou e matou um cão na manhã desta quarta-feira (1º) no bairro JK, em Sete Lagoas. De acordo com o boletim de ocorrência, o ex-agente fez o disparo por conta de um suposto ataque; tutores negam que animal é agressivo.

Foto: divulgação / TNOnline.com.br

De acordo com a Polícia Militar, procurada pela reportagem do SeteLagoas.com.br, o homem alegou que o animal da raça pitbull teria atacado seus cães na Rua São Tomás de Aquino, no bairro JK. Ao conversar com o tutor da cadela, ela teria ido em direção ao ex-agente, que para se defender, atirou contra ela, a matando.

Guerra de versões

Mas, fora do boletim de ocorrência, outra história é relatada. Em áudios circulando em WhatsApp, uma pessoa relata que a cadela não era agressiva, além da indignação com a ação do ex-policial: "Mas você chegar na porta, chamar o dono, a cachorra tava sentada, quieta... Chegar e atirar nela... Difícil, né? O ser humano está ruim... Está doente", desabafa.

Enquanto isso, outros conhecidos negam que o animal fosse manso, e que o policial aposentado chegou até ser ferido pela cadela: "O cachorro vivia solto atacando os vizinhos, já matou outros cachorros (sic). Hoje ele tava brigando com outro animal", segundo um dos relatos.

A Polícia Civil está investigando o caso. O ex-agente não foi detido.

