Homem sobrevive a tentativa de homicídio em Sete Lagoas após ser baleado duas vezes

Uma tentativa de homicídio ocorreu na noite de quarta-feira (01) em Sete Lagoas, quando um homem foi baleado duas vezes no campo do bairro Itapuã II. A vítima, que estava acompanhada de sua esposa e uma amiga, foi surpreendida por um agressor que disparou tiros em sua direção. Apesar de ser atingido na perna esquerda, o homem conseguiu fugir, mas o atacante continuou a perseguição, efetuando mais disparos.

Foto: Reprodução/Internet

A polícia foi acionada e encontrou a vítima consciente e sentada no local do incidente, sendo necessário o atendimento médico do SAMU para tratar das duas perfurações em sua perna. Até o momento, as autoridades não conseguiram capturar o autor do ataque, que continua foragido.

Da redação