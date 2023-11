Mulher de 47 anos é detida por furto em loja do Shopping Sete Lagoas

Uma mulher de 47 anos foi detida na tarde de quarta-feira (01) após ser flagrada furtando uma bolsa em uma loja no shopping de Sete Lagoas. De acordo com informações, a suspeita entrou na loja e utilizou uma tesoura para cortar as etiquetas da bolsa que pretendia levar.

Foto: Ilustrativa/Internet

Ao sair do estabelecimento, um funcionário da loja a abordou e solicitou a verificação da sacola que a suspeita carregava. Ao examinar o conteúdo da sacola, o fiscal encontrou a bolsa com as etiquetas de preço e a etiqueta de segurança cortadas.

Suspeita-se que a mulher já tenha praticado furtos semelhantes na mesma loja anteriormente. Ela foi conduzida à delegacia de polícia para as devidas providências.

Da redação