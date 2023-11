Jovem que iria receber quase R$ 1,5 mil para entregar maconha a homem é presa em Jequitibá

Policiais militares de Jequitibá prenderam na última quarta-feira (1º) uma jovem de 19 anos que estava a realizar uma entrega de drogas a um homem no centro da cidade. Ele conseguiu fugir.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

S.L.S.R. disse que foi acionada no Instagram para realizar uma entrega do entorpecente a J.V.M.P. (24 anos), para receber R$ 1.450,00. O homem estava em um carro e ao ver a aproximação da PM, conseguiu fugir.

Com ela foi encntrado uma sacola com três pedaços e seis porções de maconha, além de um celular. S.L.S.R. foi levada para a delegacia com o material apreendido.

Da redação