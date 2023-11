Homem é morto a tiros na porta de bar em Nova Lima, na Grande BH

Um homem, de 54 anos, foi morto com pelo menos nove tiros na madrugada deste sábado (4), na porta de um bar, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Imagem internet

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no local, quando o autor chegou e disparou diversas vezes. O homem foi socorrido por pessoas que estavam no bar e levado para a UPA do Jardim Canadá, mas segundo os médicos ele já teria chegado sem vida ao hospital.

Conforme o boletim médico, os tiros acertaram a cabeça e o tórax do homem. A perícia foi acionada e compareceu ao local.

Moradores e testemunhas que estavam no bar, chamado Domiciano, contaram ainda que com frequência indivíduos suspeitos e que consomem e vendem drogas são vistos no local.

A vítima não tem passagem pela polícia.

Da Redação com Itatiaia