Família é assaltada e tem carro levado por autores na noite de sexta (03) em Sete Lagoas

Na última sexta-feira, 03, uma mãe e sua filha enfrentaram um momento de terror durante um assalto em Sete Lagoas. Os assaltantes usaram barras de ferro e coronhadas na tentativa de quebrar o vidro do carro, em seguida, fugiram com o veículo.

A vítima, relatou à polícia que estava parada atrás de um ônibus para acessar a rua de sua residência, quando três criminosos a abordaram e anunciaram o assalto.

Um dos assaltantes tentou quebrar a janela do carro batendo com a coronha de uma arma. Simultaneamente, outro criminoso utilizou uma barra de ferro para golpear o para-brisa dianteiro, causando danos consideráveis.

A situação tornou-se mais angustiante quando o terceiro assaltante percebeu a janela aberta do passageiro, onde estava a filha da vítima. Este assaltante se aproximou, invadiu o veículo e assumiu o controle do mesmo, forçando a mulher e sua filha a saírem do carro.

Além das agressões físicas e psicológicas, os criminosos roubaram uma quantia de R$ 340,00 em dinheiro, uma carteira, uma folha de cheque assinada e documentos, incluindo as chaves da casa e do portão eletrônico. Além disso, levaram cerca de R$17,00 em notas diversas que estavam dentro de uma bolsa laranja.

O carro da família, um Ford/Ka SE, foi levado pelos criminosos.

Após uma investigação ágil, as autoridades localizaram o veículo em um pasto no bairro Goiabeira, próximo à Estrada da Bomba do SAAE, onde estava encontrado trancado.

Até o momento, não houve prisões.

Da Redação com Por dentro de tudo