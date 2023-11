Homem dá garrafada em vizinho por conta de pena de pombo em Prudente de Morais

Agressão por motivo insólito: um homem de 52 anos foi encaminhado para uma unidade de saúde em Prudente de Morais após receber uma garrafada na cabeça de um vizinho; a vítima estava atirando em pombos e suas penas caíam no portão da casa do agressor.

Foto: Flickr / Creative Commons

O caso aconteceu na sexta-feira (3), na Rua Raimundo Marques Gonçalves, no bairro São João II. R.A.F. estava matando os animais com uma espingarda de chumbinho. A.M.N.S. (29 anos) se deparou com as penas na porta de casa e as varreu para a entrada do imóvel vizinho.

R.A.F. não gostou da ação de A.M.N.S. e foi tirar satisfação. Eles começaram a discutir, até o vizinho acertou na cabeça do atirador uma garrafada. Ele foi encaminhado para o pronto atendimento com um corte na cabeça. A.M.N.S. não foi localizado.

