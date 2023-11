Suspeito de tráfico é preso em Jequitibá com cocaína escondida em casa

Foi detido em Jequitibá no sábado (4) um jovem de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas. Com ele foi encontrado cocaína.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Ele foi abordado na Avenida Raimundo Ribeiro da Silva, no centro da cidade, com um pino de cocaína. Policias foram até sua casa e encontraram escondidos em um buraco no chão dez papelotes da droga, além de material para embalo.

Além da cocaína, foi levantado uma folha com anotações do tráfico e R$ 300 em dinheiro vivo. O autor foi levado para a delegacia.

Da redação