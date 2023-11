Forças policiais de Sete Lagoas, Prudente de Morais e Matozinhos se unem para capturar suspeitos de furto

Policiais militares de Sete Lagoas, Matozinhos e Prudente de Morais foram mobilizados para capturar criminosos envolvidos em uma ocorrência de furto no distrito de Fazenda Velha, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O crime aconteceu na noite de domingo (5) em um síito da região. De acordo com a PM, o grupo estaria em um Fiat Uno azul, mas não se sabia as características dos autores do crime. O reforço foi repassado ao rádio já que a rota de fuga dos criminosos seriam pelas cidades da região, em região de mata.

Foi montado operações cerco e bloqueio para a captura dos suspeitos, mas, não há a informação da captura dos mesmos. Informações sobre o paradeiro dos criminosos podem ser repassados ao Disque Denúncia de forma anônima, o número é o 181.

Da redação com Por Dentro de Tudo