Estelionatários do Centro-Oeste são presos após aplicar golpe em produtores rurais de Paraopeba

Três pessoas foram detidas nessa quarta-feira (8) em Tocantins e Goiás, após uma operação realizada pela Polícia Civil de Paraopeba investigar um golpe aplicado por este grupo a produtores rurais da cidade: os criminosos se passavam por uma cooperativa da cidade e emitiam boletos falsos.

Uma das envolvidas foi presa no interior de Tocantins / Foto: Secretaria de Segurança Pública de Tocantins

Foram detidos duas mulheres, de 20 e 24 anos, e um homem de 25 anos, na cidade de Itacajá (TO). Mandados de busca e apreensão também foram realizados em Trindade e Goiânia, Goiás.

A investigação iniciou em 12 de setembro deste ano, após um boleto emitido por uma cooperativa de Paraopeba, no valor de aproximadamente R$ 30 mil, ter sido interceptado pela internet, fraudado e enviado para o endereço de e-mail de um dos cooperados, o qual realizou o pagamento. A PCMG verificou que o valor correspondente foi creditado em uma conta bancária diferente daquela da cooperativa.

O valor do boleto fraudado foi creditado na conta bancária de uma mulher residente em Itacajá (TO). Ela estaria atuando como laranja, para então transferir valores para contas bancárias de outros laranjas. De acordo com a corporação, o dinheiro era transferido para as contas bancárias do chefe da organização criminosa e da esposa dele, residentes em Goiânia. A PCMG descobriu também que o grupo já havia cometido diversos outros golpes na mesma modalidade.

A Justiça autorizou os mandados de busca e apreensão, após solicitação da corporação. Na residência do homem apontado como líder da organização criminosa, os policiais se depararam com computadores ligados, conectados à internet e logados em contas bancárias, aguardando o crédito de valores provenientes de outros golpes.

Durante a ação policial, também foi identificado um novo integrante da organização criminosa. Os três foram ouvidos pela polícia e confessaram envolvimento no esquema. O trio, que será indiciado pelos crimes de estelionato qualificado e organização criminosa, foi encaminhado ao sistema prisional dos Estados de Goiás e Tocantins. Em breve os presos serão transferidos para Minas Gerais.

Da redação com Polícia Civil