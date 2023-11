Adolescente é agredida após grupo de meninas falar que suas roupas eram 'indecentes' em Sete Lagoas

Policiais militares encontraram uma adolescente de 14 anos pelas ruas de Sete Lagoas na noite de segunda-feira (6) após ter sido agredida no dia anterior em um shopping da cidade. A autora também seria uma menor de idade.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima relatou para os militares que ela estava no centro de compras e teria sido insultada por um grupo de adolescentes porque ela estaria vestindo uma roupa "indecente". Ela teria respondido as ofensas, e nisso, uma delas a agrediu violentamente - aqui, ela aponta que não houve socorro por parte dos seguranças do local.

Segundo a vítima, foram socos e chutes, com lesões no cabeça, pescoço, tórax e braços. Ela teria saído desorientada do local e só foi encontrada no dia seguinte.

A adolescente foi encaminhada para o Hospital Municipal.

Atualização às 18h40 - 9 de novembro

Em nota, o Shopping Sete Lagoas lamenta o ocorrido, mas relatou que a segurança foi acionada nessa briga.

"A administração do Shopping Sete Lagoas esclarece que, no último domingo, após o fechamento do empreendimento, ocorreu uma briga entre duas adolescentes dentro de um dos restaurantes externos, por volta das 22h30, um pouco antes do fechamento deste. Ao perceber o fato, o atendente de mall do Shopping, seguindo o protocolo interno, acionou a Segurança para pedir apoio. Rapidamente chegando ao local, o supervisor de segurança constatou que a briga havia terminado, tendo durado poucos minutos. Ninguém saiu ferido. O shopping lamenta o ocorrido"

Da redação