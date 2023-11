Golpista ameaça matar morador de Sete Lagoas em chantagem pela internet; bandido queria R$ 10 mil

Um morador de Sete Lagoas sofreu durante esta semana uma série de chantagens feitas por golpistas em redes sociais; ele foi extorquido em R$ 500, enquanto os criminosos queriam R$ 10 mil.

Foto ilustrativa / techtudo.com.br

A história começa no feriado de 2 de novembro. O homem, de 55 anos, estava navegando pelo Instagram quando teve uma foto de sua página curtida por um perfil novo - dali começaram a interagir. Depois de um tempo, eles passam a conversar por mensagem direta na rede social até irem para o WhatsApp.

De lá, o golpista continuou a interagir com a vítima; à vontade, o homem até envia fotos suas e do local onde estava. O perfil "pirata" solicita fotos nuas dele, o que é recusado.

Começa o caos

Logo após a negativa da vítima em mandar fotos sem roupa, o golpista inicia a chantagem. Por mensagem, ele dizia que aquilo era um golpe e que todo o teor da conversa seria divulgado pela cidade - inclusive adulterando informações.

Ainda por cima, o golpista disse "transformaria sua vida em um inferno" e que "iria pagar uns matadorzinhos" para perseguir a vítima. Continuando a extorsão, o golpista pediu R$ 10 mil para que não pudesse divulgar nada.

A vítima, no entanto, fez uma "contraproposta" de R$ 500, que foi enviado via PIX. Porém, o golpista queria mias dinheiro enquanto ameaçava macular a honra do homem, inclusive através de outro número de telefone.

Com todas as informações, o homem foi até à Polícia para registrar Boletim de Ocorrência. Ainda assim, o golpista dizia que era de uma organização criminosa e que iria mandar bandidos o matarem.

Da redação