Homem de 37 anos é morto a tiros em Pedro Leopoldo

Na noite do último domingo (12), um homem de 37 anos identificado como Uarlei, foi morto a tiros no bairro Lagoa de Santo Antônio, região norte de Pedro Leopoldo. A polícia encontrou a vítima caída no chão, com sangramento na cabeça, perfurações no torso e rosto, e indícios de perda de material encefálico. Estojos deflagrados de munição estavam espalhados na via pública.

Foto: Reprodução/ Internet

Apesar dos esforços da polícia, a vítima já não apresentava sinais vitais, e a equipe médica confirmou a impossibilidade de realizar manobras de salvamento. O local foi preservado para a perícia.

Testemunhas relataram ter ouvido disparos por volta das 21h45min e viram duas pessoas fugindo em direção a um pasto próximo, onde efetuaram tiros para o alto.

A perícia técnica coletou evidências, incluindo estojos deflagrados de diferentes calibres e um celular próximo à vítima. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

As investigações estão em andamento para localizar, identificar e capturar os responsáveis.

Da redação com Por Dentro de Tudo