Triângulo amoroso seria a causa de tentativa de homicídio em Sete Lagoas nesse domingo

A possível motivação de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (12) no bairro Itapuã II seria uma "disputa" por uma jovem. A vítima tem 18 anos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

R.G.C.L. foi atingido no braço direito e nas nádegas. Ele relatou para a Polícia Militar que estava saindo de casa e indo até um campo de futebol do bairro, quando encontrou com o suspeito do crime. R.G. teria indagado para o autor sobre a chave de uma casa na qual foi cedida para ele morar.

Então, a vítima foi até o imóvel, localizado na Rua João de Barro; quando saiu, o autor estava na esquina com um revólver calibre 38, no qual disparava em sua direção. R.G.C.L. correu, mas acabou caindo. O autor continuava a atirar, mas a arma falhou.

A vítima levantou-se, e ferido, caminhou até conseguir abrigo na casa de um colega. R.G.C.L. ligou para um tio para que lhe socorresse até a UPA Dr. Juvenal Paiva.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a motivação do crime seria um triângulo amoroso: tanto R.G.C.L. quanto o autor do crime estariam se envolvendo com a mesma mulher, mas, que o atirador assumiu-a como namorada. O homem teria sido informado de que R.G. iria matá-lo.

O atirador está foragido.

Da redação