Bando tenta matar homem que dormia na varanda de casa em Sete Lagoas

Tentativa de homicídio na madrugada de quarta-feira (15) no bairro Alvorada: um homem de 36 anos foi baleado com seis tiros. Os autores do crime estão foragidos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O crime aconteceu na Rua Francisco Nogueira Figueredo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da vítima relatou que ele tinha colocado um colchão na varanda e por lá estava deitado, quando um homem desconhecido pulou o muro da casa e abriu o portão para mais outros três indivíduos entrarem.

Um deles armado procurou o homem e começou a disparar contra ele; a vítima conseguiu fugir saindo para a rua. Com três perfurações no abdômen, duas no tórax e uma no braço, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal. Ele não corre risco de morrer.

De acordo com a mãe do baleado, ele é usuário de drogas mas ela não sabe se teria alguma dívida ou desavenças. A perícia foi até a casa da vítima e conseguiu encontrar uma jaqueta de munição. Os quatro autores ainda estão desaparecidos.

Da redação