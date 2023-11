Desacerto por dívida de aluguel vira briga em Sete Lagoas; PM prende envolvidos

A falta de pagamento de aluguel fez com que três pessoas fossem detidas na tarde de terça-feira (14) no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas. O desacerto sobre o combinado evoluiu para agressões.

Foto: Raquel Freitas / TV Globo / Ilustração

O casal inquilino, V.J.M.S. (53 anos) e C.A.P.S. (41 anos) relataram a Polícia de que o proprietário do imóvel C.B.C. (44 anos) os agrediram: ele, com uma paulada e ela com um golpe de pá na sua cabeça.

O senhorio não relatou nenhuma lesão sofrida, porém tanto ele quanto o casal foram encaminhados para o Hospital Municipal. Após, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. Eles foram liberados após Termo Circustanciado de Ocorrência (TCO).

