Mulher é agredida por ex com tijolada após negativa de reatar namoro em Baldim

Um homem de 29 anos agrediu, com uma tijolada, a ex-companheira nessa quarta-feira (15) em Baldim. Ele está foragido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

C.M.S.C. não aceitava o fim do relacionamento com a vítima (35 anos), fato que aconteceu há cerca de um ano. Ele, ao saber que a mulher se encontrava sozinha em casa, no bairro Água Santa, invadiu o imóvel falando que queria reatar o relacionamento.

A mulher negou; C.M.S.C. então se armou com um tijolo que havia na casa e jogou contra a ex, atingindo sua testa e causando um corte acima da sobrancelha.

Ele fugiu em uma moto vermelha; a Polícia foi acionada e não conseguiu encontrar o suspeito.

