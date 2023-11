Quadrilha invade empresa, rende vigilante e rouba ferramentas em Prudente de Morais

Uma quadrilha roubou ferramentas de uma caldeiraria que fica às margens da MG 424, em Prudente de Morais. Os criminosos não foram encontrados.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O vigilante do local, um idoso de 71 anos, relatou que na madrugada quatro homens cortaram uma cerca que fica próximo a um refeitório, nos fundos da empresa, para invadi-la. Ao se deparar com o bando, um deles que estava armado com um revólver calibre 38 lhe rendeu e o trancou em um cômodo do local.

Segundo o funcionário do local, em relato para boletim de ocorrência, foram levados 200 cabos de 70mm de espessura, chaves inglesas, alicates, retificador de solda, duas retíficas, esmerilhadeiras e uma furadeira de base.

Apesar de acionada, a Polícia Militar não encontrou os suspeitos.

Da redação