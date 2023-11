De carro, ladrão assalta mulher que ia ao trabalho em Sete Lagoas

Uma mulher foi assaltada quando ia ao trabalho no bairro Brasília, em Sete Lagoas, na última terça-feira (14). O criminoso estava em um carro quando anunciou o crime.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima caminhava a pé, indo ao ponto de ônibus, quando chegou até ela um Chevrolet Ônix prata. O motorista do carro, se aproximou dela e, com violência, puxou a mochilha que ela estava nas costas. A mulher foi até o chão e se machucou, ela foi levada até o Hospital Nossa Senhora das Graças com um hematoma no braço.

Câmeras de segurança captaram a ação do criminoso, inclusive sua fuga. De acordo com a Polícia Militar, é possível que o Ônix usado na ação seja produto de furto. Apesar disso, o homem continua desaparecido.

Da redação com Por Dentro de Tudo