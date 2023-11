Jequitibá: jovem é resgatada de vida de abusos e escravidão, mas 'salvador' era procurado por estupro

Um caso escrabroso acontecido em um povoado de Jequitibá que envolve abusos físicos e sexuais, além de cárcere privado: três pessoas foram presas, cada qual por um crime mais perverso. A ação policial foi registrado na sexta-feira passada (10).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As informações são do portal Mega Cidade. Tudo começa quando uma jovem de 19 anos foge da casa da avó, após passar anos de abuso e cárcere privado, sendo auxiliada por um morador da região. Mas, aquele que seria seu socorro era também um algoz, já que havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Sete anos de sofrimento

A Polícia socorreu a jovem, que tem um filho fruto do estupro do companheiro da avó. Os casos de abuso da garota começaram desde cedo: aos 12 anos de idade ela tinha sido atacada pelo padastro, e assim, ela permaneceu por cerca de um ano em um abrigo para menores até ser resgatada pela avó.

Mesmo abrigada, ela passou a conviver com o absurdo: agora era este companheiro da parente que a molestava desde a adolescência, com o consentimento da avó, que por dinheiro permitia os abusos. Foi durante esssas sessões de estupro que ela acabou engravidando do homem.

A jovem não teve nenhuma assistência médica durante a gravidez, e ainda foi obrigada a se alimentar apenas uma vez por dia, sem direito a beber água e vivendo em condições insalubres. Os abusadores ainda tentaram que ela abortasse com o uso de medicamentos; a criança nasceu com cinco meses de gestação.

Ela não estudou, não pôde amamentar a criança, que não estava sob seu convivío. Assim, a jovem estava em regime análogo a escravidão, já que a avó a obrigava a realizar os serviços domésticos da casa onde moravam, sempre em maus-tratos.

Confinada em um quarto isolado da casa que vivia com janelas trancadas e sem energia elétrica, constantemente suja, e sem liberdade há cerca de cinco meses, a jovem vivia em total desalento. Até que naquele dia, ela conseguiu fugir. Uma mulher que passava de carro até o local lhe socorreu; após, um homem a levou para a delegacia.

Tanto a avó quanto o companheiro foram detidos. A criança foi entregue à jovem e ela recebeu atendimento médico.

A ironia da vida

O homem que levou a jovem até a delegacia em Jequitibá, acredite, tinha um mandado de prisão por conta de um estupro a uma criança de onze anos. O caso tinha acontecido em uma fazenda onde trabalhavam ele e o pai da menor.

Em um dia, este pai estava em casa e deu falta da filha, que tem um transtorno da psique. Enquanto procurava por ela, perto da casa do autor (que era um amigo da família há muito tempo) ele escutou um barulho e curioso, entrou.

Lá ele viu a menor sendo agarrada pelo homem, os dois despidos da cintura para baixo, com ele tentando realizar o ato sexual. O pai discutiu com o abusador e acabou acionando a Polícia. Ele estava foragido até então.

Da redação com Mega Cidade