Mãe descobre crack em quarto de filho e chama a Polícia em Paraopeba

Uma mãe de Paraopeba teve uma surpresa desagradável: encontrou crack e maconha no quarto do filho, de 17 anos. Ela acionou a Polícia contra o adolescente.

Foto: 25º BPM / Divulgação / Arquivo

O caso aconteceu na terça-feira (14). Ao arrumar o quarto do adolescente, viu que debaixo do colchão tinha quatorze pedras de crack. Ela foi até a Polícia com as drogas e relatou o fato aos militares.

Ela, agora em companhia dos agentes, retornaram para a casa e na verificação encontraram uma porção de maconha. O material foi apreendido, mas o adolescente está foragido desde então.

Da redação