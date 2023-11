Sete Lagoas: Homem é preso portando cocaína e arma de fogo no centro da cidade

Na noite de quinta-feira (16), um homem de 28 anos foi detido no centro de Sete Lagoas portando um revólver calibre 32 e uma quantidade de cocaína. A prisão ocorreu após a recepção de informações indicando comportamento suspeito do indivíduo nas imediações do Hospital da Unimed.

Foto: Reprodução/Internet

Ao se dirigirem ao local, os policiais o abordaram enquanto tentava fugir.

Durante a revista, foram encontrados com o suspeito tanto a arma de fogo quanto a substância entorpecente. Posteriormente, o autor foi conduzido à delegacia de polícia para as devidas providências legais.

Da redação