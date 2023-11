Homem é encontrado morto em sauna de bar em Sete Lagoas

Um homem foi encontrado morto em um bar localizado no Planalto, em Sete Lagoas, nesta segunda-feira (20). As causas da morte ainda estão sendo apuradas.

Em informação preliminar, a vítima estava em uma sauna no estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada, com perícia a estar no local.

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou a PM para mais informações, mas até o momento, não houve resposta.

