Fiscal de supermercado impede homem de furtar cerveja e manga de supermercado em Jequitibá

Um caso de tentativa de furto insólito em Jequitibá: um homem tentou levar uma caixa de cerveja lata e uma manga de um supermercado na última semana. Ele foi não preso.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O estabelecimento fica na Rua Dirceu Martins Figueiredo, no bairro São José. O homem entrou no local para pegar duas sacolas plásticas - com isso, colocou lá dentro a caixa de cerveja e a fruta. Ainda, ele pediu para ir até o banheiro do supermercado, para depois fugir.

Porém, um fiscal do estabelecimento percebeu a "malandragem" do autor, que o abordou com os produtos. Ele devolveu o material, mas acabou fugindo em um carro preto.

Da redação