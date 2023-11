Sete Lagoas: Assaltantes armados roubam VW Gol, mas polícia age rápido e recupera o carro

Na noite de terça-feira (21), um veículo VW Gol, cor prata, foi alvo de um assalto no bairro Montreal II, em Sete Lagoas. A vítima, acompanhada por um amigo, estava estacionada na Rua Inspetor Ronaldo Santos, quando foi abordada por dois criminosos, ambos armados.

Foto: Reprodução/ Internet

Os assaltantes agiram de forma rápida e ameaçadora, ordenando que a vítima saísse do carro e entregasse seus pertences, incluindo os celulares. Sob a coerção dos assaltantes, a vítima foi retirada do veículo, que foi então conduzido pelos criminosos em direção ao bairro Bela Vista.

As autoridades policiais imediatamente iniciaram um amplo esforço de busca e diligência, resultando no êxito de localizar o veículo abandonado na Rua Morro da Garça, número 49, no bairro São Luiz.

Apesar dos esforços para identificar os criminosos, não foram encontradas câmeras de segurança nas proximidades que pudessem fornecer informações úteis. O aparelho celular da vítima foi bloqueado pelo sistema CBLOC.

Da redação