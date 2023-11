GCM Sete Lagoas recupera moto furtada no Cidade de Deus

Guardas municipais de Sete Lagoas recuperaram uma moto com queixa de furto na última terça-feira (21) no bairro Cidade de Deus. O condutor e passageiro do veículo fugiram.

Foto: GCM Sete Lagoas / divulgação

Segundo a corporação, uma ronda preventiva acontecia no local, quando flagraram a Yamaha Virago com carenagem branca na região. Os condutores empreenderam fuga quando viram a viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), e uma perseguição se iniciou.

Em um momento dentro da perseguição, a dupla caiu da moto, mas continuou a fugir a pé, conseguindo escapar. A motocicleta foi recuperada e recolhida para o pátio do socorro credenciado.

Da redação