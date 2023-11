Homem de 53 anos sofre tentativa de homicídio em Confins

Na tarde desta quinta-feira (23), um homem de 53 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Tavares, em Confins, após ser atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. O incidente ocorreu nas proximidades da Policlínica Mãe Quita, onde a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Foto: Reprodução/ Internet

Ao chegar à Policlínica, a equipe policial foi informada pela técnica de enfermagem que encontrou o homem caído e sangrando em frente à entrada da fazenda onde ele trabalhava.

O homem, de 53 anos, em estado grave, porém consciente, foi transferido para o Hospital Risoleta Neves, apresentando mais de três perfurações pelo corpo, conforme detalhado pela equipe médica.

No local do crime, foram encontradas quatro cápsulas de calibre .380 no chão. Apesar da existência de câmeras de segurança na área, localizadas na Escola de Tavares e em sítios remotos, essas não foram capazes de contribuir para a identificação dos suspeitos.

As viaturas policiais realizaram diligências na para localizar os envolvidos na tentativa de homicídio, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A motivação por trás do crime permanece desconhecida.

Da redação com Por Dentro de Tudo