Após denúncia, policiais militares prendem indivíduo por traficando drogas em Sete Lagoas

Na tarde da última quinta-feira, 23 de novembro, a Polícia Militar, em resposta a denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia 181, efetuou a prisão de um indivíduo envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes na praça do progresso, em Sete Lagoas.

Crédito: 25ºBPM

As autoridades, agindo com base nas informações fornecidas, conduziram uma operação que resultou na abordagem do suspeito, já conhecido por sua atuação recorrente na venda de substâncias ilícitas. A ação contou com o apoio da equipe da Ronda Ostensiva Com Cães (ROCCA), culminando na apreensão de 30 pedras de crack, 23 buchas de maconha e uma quantia em dinheiro totalizando R$205,00.

O indivíduo foi detido e encaminhado às autoridades competentes, enquanto as evidências apreendidas serão utilizadas no prosseguimento das investigações relacionadas ao tráfico de entorpecentes na região.

Da redação com 25ºBPM - ASCOM