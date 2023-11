Operação policial no bairro Montreal II em Sete Lagoas recupera veículo furtado

Na quinta-feira, dia 23 de novembro, o 25º BPM recebeu um chamado por conta de um furto no bairro Montreal II, em Sete Lagoas. Segundo o relato, um grupo de quatro indivíduos, um deles armado, teria roubado uma motocicleta a bordo de um Fiat Uno cinza.

Imagem: 25º BPM

As equipes policiais prontamente estabeleceram um cerco e bloqueio. Minutos depois, os policiais avistaram tanto o veículo quanto a motocicleta roubada na Av. Padre Tarcísio, próximo ao cemitério. Após uma perseguição, o Fiat Uno foi interceptado na Av. Euro Andrade, resultando na apreensão de um dos suspeitos.

Durante a abordagem, verificou-se que o Fiat Uno utilizado no crime tinha sido recentemente furtado no bairro de Fátima. Continuando as investigações, os policiais conseguiram recuperar o celular da vítima e apreender a réplica de arma utilizada no assalto.

Como resultado da ação policial, um veículo furtado foi recuperado, um dos responsáveis pelo crime foi apreendido, a réplica de arma foi confiscada, e o celular da vítima foi restituído.

Disque Denúncia: Para denunciar, basta ligar, gratuitamente, para o número 181.

Da Redação com 25º BPM