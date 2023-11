Arrombamento em residência de Pedro Leopoldo resulta em furto de objetos

No dia 23 de novembro, uma residência no bairro Espraiado, em Pedro Leopoldo, foi alvo de arrombamento e furto de pertences, resultando em danos à propriedade.

O crime suspeita-se ter ocorrido por volta da 01:00h da madrugada do referido dia. Os vizinhos informaram o solicitante, que mencionou ter ouvido seu cão latindo intensamente nesse horário, levantando a suspeita de atividade criminosa.

O indivíduo responsável pelo arrombamento cortou a cerca de tela que protegia a propriedade e invadiu o imóvel. Dentro da residência, arrombou a porta da cozinha para ter acesso ao seu interior. Itens como televisão, forno e outros equipamentos foram furtados, e todos os cômodos foram revirados em busca de outros objetos de valor.

O incidente foi oficialmente registrado para as autoridades competentes tomarem as medidas necessárias na investigação do crime, visando identificar e responsabilizar o autor dos atos ilícitos.



Da Redação com Por Dentro de Tudo