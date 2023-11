Jovem de Curvelo é atacado a tiros em plena luz do dia; ele sobreviveu

Um jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Vila de Lourdes, em Curvelo, em plena luz do dia: a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo enquanto caminhava pelo bairro. A motivação é desconhecida.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

De acordo com o jovem, um indivíduo em um Chevrolet Monza desceu do carro e começou a atirar. Ele fugiu a pé, mas foi atingido de raspão no ombro e queixo pelo atirador. Os moradores do bairro o socorreram, tendo um deles o levado para o Hospital Imaculada Conceição, na cidade.

O autor está desaparecido; a motivação do crime é desconhecida.

Da redação com ClickCurvelo