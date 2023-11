Estudantes são assaltadas próximo ao Centro Poliesportivo em Pedro Leopoldo; autor foi rastreado por tornozeleira eletrônica

Na última sexta-feira, as autoridades policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar comunicaram via rede de rádio sobre um assalto a estudantes próximo ao Centro Poliesportivo de Pedro Leopoldo (CEPPEL), localizado em Pedro Leopoldo. O indivíduo responsável, de 26 anos, foi descrito como conduzindo uma bicicleta roxa e utilizando uma tornozeleira eletrônica no tornozelo direito.

Imagem: CEPPEL

Após receber informações precisas sobre a localização do suspeito através do monitoramento da tornozeleira eletrônica, as equipes policiais se deslocaram imediatamente para a Rua Pé de Moleque, no Bairro Dona Julia, em Pedro Leopoldo. A abordagem aconteceu na Rodovia MG 424, resultando na apreensão dos celulares das vítimas, encontrados dentro de uma bolsa preta. O indivíduo confessou o roubo e detalhou sua fuga em direção à sua residência em São José da Lapa, onde foi capturado posteriormente.

Os adolescentes, vítimas do assalto e presentes no Centro Poliesportivo, descreveram momentos de tensão durante a abordagem do suspeito, que os ameaçou com violência. Após o episódio, as vítimas procuraram auxílio junto a um rapaz na entrada do CEPPEL.

O autor admitiu sua participação nos eventos e revelou ter trocado de roupa após o crime. Embora tenha sido oferecida assistência médica, o suspeito recusou, afirmando não ter sofrido ferimentos. Ele foi preso em flagrante delito conforme o artigo 157 do Código Penal. O suspeito, juntamente com os pertences recuperados, foi encaminhado às autoridades policiais para os devidos procedimentos legais.

Da Redação com Por dentro de Tudo