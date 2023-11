Polícia detém suspeitos de tráfico de drogas em Matozinhos em operação neste sábado (25)

No sábado passado, o Turno Tático Móvel conduziu uma operação para reduzir a criminalidade no Bairro Bom Jesus, em Matozinhos. Essa ação resultou na detenção de dois indivíduos ligados ao tráfico de drogas, após relatos de cidadãos à Polícia Militar, que optaram por permanecer anônimos por preocupação com possíveis represálias.

PMMG

As informações indicavam que os suspeitos estavam vendendo drogas perto do conhecido “Pontilhão”. A equipe policial se dirigiu ao local indicado e avistou os suspeitos próximos à área mencionada. Durante revistas, foram encontradas duas pedras de uma substância semelhante ao crack no bolso de uma bermuda, além de R$ 75,00 em dinheiro.

A operação prosseguiu com buscas na calçada em frente a um imóvel desocupado, onde foram descobertas outras 30 pedras da substância, já embaladas e prontas para serem comercializadas. Os detidos optaram por se manter em silêncio sobre o material encontrado.

Diante dos eventos, os suspeitos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Plantão.

Da Redação com Por Dentro de Tudo