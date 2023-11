Homem furta carne em supermercado de Sete Lagoas

Um homem furtou três peças de picanha e um contrafilé na manhã de sábado (25), no supermercado Bretas, na Rua Inhaúma, bairro Canaã, em Sete Lagoas.

Foto: Pixabay/ilustrativa

Segundo informações, o homem entrou no estabelecimento, foi até o açougue, solicitou as peças de carne e, ao passar no caixa, pagou apenas uma água mineral, tendo de alguma forma escondido as carnes.

A polícia foi acionada, mas o homem não foi localizado.

Da redação